Жительница Новоалтайска Валентина просит помощи после того, как вода затопила ее участок. Сообщение о помощи она распространила в сети.

"Привет, всем! Нужна помощь. Может, что посоветуете? Звоним в МЧС, а там говорят: "денег нет у города, Ваш дом топит, берите газету и вызывайте откачку сами". Но тут такой объем и морозов не обещают, вода в метре от фундамента....У нас просто столько денег нет...Это за вчерашний день столько прибыло",- пишет женщина.

Между тем, как сообщалось ранее паводковая обстановка в Алтайском крае может осложниться из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).

В ведомстве отмечают, что наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

Напомним, в регионе из-за интенсивного таяния снега и стока талых вод в русла рек произошел подъем уровней воды. Ряд населенных пунктов в Алтайском крае оказался затопленным.