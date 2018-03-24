Фото: facebook.com

Редактор газеты "Змеиногорский вестник" Людмила Кейбол на своей страницы в Facebook опубликовала фотографии улиц города после нашествия талой воды.

"Сейчас в Змеиногорске спасают музей истории развития горного производства. Вода не щадит и его. Но общими усилиями, кажется, удалось поток остановить. По крайней мере она не добавляется. Вообще — наводнения и паводки — страшная штука: вода прибывает просто в считанные минуты",- написала она.

Напомним, паводковая обстановка в Алтайском крае может осложниться из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

В регионе из-за интенсивного таяния снега и стока талых вод в русла рек произошел подъем уровней воды. Ряд населенных пунктов в Алтайском крае оказался затопленным.

Так, в Чарышском, Краснощековском и Третьяковском районах подтоплены приусадебные участки и жилые дома, расположенные в низменных участках местности. Туда направлены группировки спасателей, которые работают в тесном взаимодействии со службами муниципалитетов. Для информирования населения проводится по дворовый обход. Оказывается адресная помощь. Работают пункты временного размещения для людей, чьи дома попали в зону подтопления.