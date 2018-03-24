Фото: facebook.com
Барнаульские повара привезли на Алтай золотую медаль со Всероссийского кулинарного чемпионата "Шеф а-ля Русс", который прошел в Москве. Об этом написал на своей странице в Facebook один из победителей Михаил Хмелинин.
"Золото" едет на Алтай. Парни мы сделали это! Три дня напряженной борьбы, 40 лучших команд России, полуфинал "серебро", а потом финал, чёрный ящик и "золото",- написал он.
Как отметил Михаил, в чемпионате участвовали 40 команд. Их судили 13 международных судей. Хмелинин подчеркнул, что это "самый престижный турнир".
Комментарии
А где работают эти повара? Почему не написать такую информацию? Военная тайна? Хочется попробовать их кухню.....
Работают эти повара в Барнауле. ГорСуп, гастробистро в Барнауле на Красноармейском проспекте, 108. Миша ! С Победой!
Молодцы, поздравляю! Больше бы таких новостей. Приду попробовать ваши блюда.