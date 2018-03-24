Фото: facebook.com

Барнаульские повара привезли на Алтай золотую медаль со Всероссийского кулинарного чемпионата "Шеф а-ля Русс", который прошел в Москве. Об этом написал на своей странице в Facebook один из победителей Михаил Хмелинин.

"Золото" едет на Алтай. Парни мы сделали это! Три дня напряженной борьбы, 40 лучших команд России, полуфинал "серебро", а потом финал, чёрный ящик и "золото",- написал он.

Как отметил Михаил, в чемпионате участвовали 40 команд. Их судили 13 международных судей. Хмелинин подчеркнул, что это "самый престижный турнир".