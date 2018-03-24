Суббота, 24 Март, 16:03

Мобильная версия
Реклама на сайте
Выборы 2018

Опросы

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 57,11
€ 70,43
1°
Обь
-11см +0

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Дорожный ремонт - 2018Паводок-2018Комфортная среда. Барнаул-2018
Новости

Барнаульская пенсионерка лишилась денег при покупке виртуальных подарков

, ИА "Амител"
С банковской карты потерпевшей исчезли восемь тысяч рублей

Фото: pixabay.com

64-летняя жительница Барнаула лишилась восьми тысяч рублей  при покупке виртуальных подарков в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что накануне в одной из социальных сетей пенсионерка получила сообщение от ранее неизвестной ей женщины, которая предложила ей купить виртуальные подарки для использования в социальной сети, но со скидкой. Злоумышленница убедила потерпевшую назвать ей номер банковской карты и мобильного телефона, а также сообщить специальные коды, которые ей банк пришлет в SMS.

Все эти действия и сделала жительница Барнаула. Затем с ее счета были списаны восемь тысяч рублей. Пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Максимальная санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

Смотрите также
Смотрите также
Loading...
Партнёры

Комментарии

24.03.2018 14:47
- гость -

Бред все эти виртуальные "подарочки". Бизнес на тупости, тщеславии и безделье.

0  0
24.03.2018 15:16
- гость -

С одной стороны, можно пожалеть пенсионерку, но с другой: черт возьми - если ты не разбираешься в теме, то какого хрена суешься?
Если в электрическую розетку сунуть два пальца и получить удар током, то, ну кто будет виноват кроме тебя?

В общем, мозги нужны чтобы думать, а не только вес прибавлять.

Я не полезу включать Большой адронный коллайдер, даже если окажусь рядом - потому что не знаю, как эта штука работает.

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< март 2018  
пн вт ср чт пт сб вс
         1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31   
15:32
Пользователи Instagram выкладывают фото и видео паводка на Алтае 1
15:03
Видео схватки белки со змеей набирает популярность в сети 1
14:33
Барнаульская пенсионерка лишилась денег при покупке виртуальных подарков 2
14:03
Почти 300 участков подтоплено в Алтайском крае 0
13:38
Недостроенную телебашню взорвали в Екатеринбурге 2
13:03
Барнаульские повара взяли "золото" на Всероссийском кулинарном чемпионате 8
12:26
Музей истории развития горного производства в Змеиногорске спасают от воды 3
12:03
Жительница Новоалтайска просит помощи после подтопления ее дома 2
11:31
"Первый канал" опроверг слухи о смене ведущего шоу "Пусть говорят" 1
11:04
Надежду Савченко арестовали на Украине до 20 мая 6
10:31
Алтайские спасатели предупреждают об ухудшении паводковой ситуации 1
10:05
Учитель информатики из Барнаула победил в конкурсе "Учитель года Алтая" 1
09:32
Барнаульский пожарный рассказал, куда обращаться в случае подтопления 0
09:05
Барнаульцев приглашают 24 марта на социальные ярмарки 0
08:48
Фонтан из воды и затопленные подвалы: видео потопа в Барнауле 3
08:36
Пожар в частном доме произошел в Новоалтайске 0
08:18
Алтайавтодор через суд пытается "забрать" землю вдоль Каменской трассы 3
08:02
Российская рок-группа ZNAKI порадуют барнаульских фанатов новым альбомом 0
07:50
Стоп-кадр. Самое удивительное использование слова "контрабанда" 0
07:34
Алтайских водителей автобусов за год оштрафовали рекордные 17 тысяч раз 1
07:21
Как барнаульцам провести выходные и куда сходить 24 и 25 марта 0
07:14
Когда и где в Алтайском крае пройдет праздник "Цветение маральника" 0
07:03
Квартиру с сауной продают в самом центре Барнаула за 9,5 млн рублей 5
06:48
Власти Барнаула начали подготовку к празднованию 73-й годовщины ВОВ 4
06:32
Что такое гастрит, каковы его симптомы и как его избежать 0
06:23
Сдобные жаворонки: детальный рецепт приготовления булочек в виде птиц 2
06:12
Выходные в Алтайском крае начались в условиях паводка и штормовой погоды 0
06:01
Глава алтайского спорта предложила строить спортзалы, а не торговые центры 12
05:59
Британские ученые назвали главные причины возникновения рака 3
04:24
Наташа Королева и чиновники Чебоксар: видео с "закрытого корпоратива" 1
03:16
Разгром сборной России в матче с Бразилией прокомментировал Черчесов 5
02:52
Около 730 тысяч семей могут претендовать на рефинансирование ипотеки 0
01:20
Набиуллина пожаловалась на нехватку в стране "длинных денег" 3
00:56
Дальний родственник Путина вошел в правление "Газпрома" 9
23:41
"МегаМосквич" с "диким ускорением" обсуждают жители Барнаула 6
23:23
Власти Барнаула принимают заявки от предпринимателей на гранты 0
23:03
Сенатор Морозов поддержал Слуцкого и посоветовал "мыть руки перед едой" 6
22:46
Барнаульца обвиняют в возбуждении ненависти и вражды, и оскорблении чувств 3
22:37
Житель Новоалтайска обвиняется в краже четырех бетонных плит 3
22:07
Допустимый уровень алкоголя в крови водителей определили в Госдуме 6
21:41
140 миллиардов рублей предложили ежегодно выделять на жилье для сирот 4
21:30
Арестован бывший руководитель УФМС России по Алтайскому краю Жданов 15
21:03
Мочить пробу Манту разрешил главный фтизиатр Минздрава 3
20:45
Замсекретаря генсовета "Единой России" извинился за слова депутата о слугах 4
20:22
Скорая сбила толпу людей на пешеходном переходе в Москве 2
20:01
Паводок-2018 ударил по селам Алтайского края 3
19:47
Победитель конкурса интеллектуалов до полусмерти избил 13-летнего инвалида 6
19:15
Осадки из желтого песка выпали на горнолыжные склоны в Сочи 1
19:08
Коротко о главном: беды перевозчиков, "поплывший" Барнаул и штормпрогноз
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 23 марта
18:48
Более 150 дельфинов выбросились на берег в Австралии 0

© ИА «Амител», 1999 — 2018
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Оксана Бассауэр. Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.

Ваше сообщение отправлено, спасибо за участие в проекте.