64-летняя жительница Барнаула лишилась восьми тысяч рублей при покупке виртуальных подарков в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что накануне в одной из социальных сетей пенсионерка получила сообщение от ранее неизвестной ей женщины, которая предложила ей купить виртуальные подарки для использования в социальной сети, но со скидкой. Злоумышленница убедила потерпевшую назвать ей номер банковской карты и мобильного телефона, а также сообщить специальные коды, которые ей банк пришлет в SMS.

Все эти действия и сделала жительница Барнаула. Затем с ее счета были списаны восемь тысяч рублей. Пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Максимальная санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.