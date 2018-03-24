64-летняя жительница Барнаула лишилась восьми тысяч рублей при покупке виртуальных подарков в социальной сети. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
В ведомстве уточняют, что накануне в одной из социальных сетей пенсионерка получила сообщение от ранее неизвестной ей женщины, которая предложила ей купить виртуальные подарки для использования в социальной сети, но со скидкой. Злоумышленница убедила потерпевшую назвать ей номер банковской карты и мобильного телефона, а также сообщить специальные коды, которые ей банк пришлет в SMS.
Все эти действия и сделала жительница Барнаула. Затем с ее счета были списаны восемь тысяч рублей. Пострадавшая поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество". Максимальная санкция предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы.
Комментарии
Бред все эти виртуальные "подарочки". Бизнес на тупости, тщеславии и безделье.
С одной стороны, можно пожалеть пенсионерку, но с другой: черт возьми - если ты не разбираешься в теме, то какого хрена суешься?
Если в электрическую розетку сунуть два пальца и получить удар током, то, ну кто будет виноват кроме тебя?
В общем, мозги нужны чтобы думать, а не только вес прибавлять.
Я не полезу включать Большой адронный коллайдер, даже если окажусь рядом - потому что не знаю, как эта штука работает.