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Алтайский край продолжает находиться в непростых погодных условиях, а пришедший в регион паводок усугубляет ситуацию.

Как сообщили в алтайском ЦГМС, в воскресенье, 25 марта, в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в предгорных и восточных районах сильные осадки, местами гололедные явления, на дорогах гололедица.

Днем в регионе будет 0…+5 градусов, местами по югу края до +10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 17 метров.

В Барнауле ожидается мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Что касается паводковой обстановки, то, напомним, что в Чарышском, Краснощековском и Третьяковском районах подтоплены приусадебные участки и жилые дома, расположенные в низменных участках местности. Для оказания помощи в подтопленные населенные пункты направлены группировки спасателей.

Согласно прогнозу МЧС, обстановка может осложниться в связи с прогнозируемыми сильными осадками и затруднением склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.