290 приусадебных участков и 21 жилой дом в девяти населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах оказались подтопленными по последним данным. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в ликвидации последствий участвуют 286 человек, 100 единиц техники. Из них от МЧС России: 152 человек, 29 единиц техники.

Как сообщалось ранее, паводковая обстановка в Алтайском крае может осложниться из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).

Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

В настоящий момент в повышенной готовности работают подразделения Главного управления МЧС России по всему краю. Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений и там, где произошло подтопление, ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.