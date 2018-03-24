Недостроенную почти 220-метровую телебашню взорвали в Екатеринбурге в субботу, 24 марта, сообщает РИА "Новости".

Издание уточняет, что эта конструкция была самым высоким сооружением в городе. Перед сносом башни выли сирены, которые оповещали о демонтаже. Башня обвалилась за пару минут.

Строительство башни началось 35 лет назад. Предполагалось, что ее сигнал будет распространяться на всю Свердловскую область. Но позже строительство было остановлено из-за отсутствия финансирования. В недостроенной башне предлагалось устроить офисы, спортивный центр, ЗАГС, аттракционы, кинотеатр, храм, но ни одна из идей так и не была реализована.

Теперь на этом месте хотят возвести новое спортивное сооружение для хоккейного клуба "Автомобилист". Генеральный директор УГМК Андрей Козицын ранее назвал телебашню "бетонной трубой" и выразил мнение, что она не должна находиться в центре Екатеринбурга.

Между тем, местные жители были недовольны новостями и сносе телебашни. На этой неделе прошла акция "Обнимем нашу телебашню", в ходе которой горожане взялись за руки и пошли в две стороны, таким образом "обнимая" башню. В мероприятии поучаствовал также и мэр города Евгений Ройзман.