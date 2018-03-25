Фото: avito.ru

Кирпичный коттедж площадью 256 квадратных метров продают в селе Лебяжье в Барнауле за 16,5 миллиона рублей, сообщается на сайт avito.ru.

Автор объявления подчеркивает, что жилье расположено в тихом и спокойном месте на участке 19,7 сотки. Дом построен из кирпича, обшит сайдингом с минераловатным заполнением.

На первом этаже находится большая гостиная с камином, оформленным по дизайнерскому проекту в форме сторожевой башни. Имеется второй свет. Также на первом уровне расположена кухня-столовая.

На втором этаже: большая теплая терраса, два санузла, кабинет, две спальни.

В цокольном этаже обустроена тренажёрная комната с низкими потолками (с выходом из гостиной). С выходом из теплого гаража в цоколе расположена инструментальная комната, соседствующая с котельной, в которой расположен автомат бесперебойного питания.

На территории участка расположены: баня с комнатой отдыха и спальней на втором этаже, зона барбекю, беседка. Теплый гараж в доме рассчитан на два автомобиля.

На участке выполнен ландшафтный дизайн, всажены цветы, имеются плодовые деревья.