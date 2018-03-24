Фото: instagram.com
Жители Барнаула и Алтайского края продолжают делится снимками и видео паводка. Как сообщалось ранее, по последним данным, в регионе оказались подтоплены 90 приусадебных участков и 21 жилой дом в девяти населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах региона.
Накануне потоп образовался на улице Попова в краевой столице. В настоящий момент в повышенной готовности работают подразделения Главного управления МЧС России по всему краю. Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений и там, где произошло подтопление, ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.
В ликвидации последствий участвуют 286 человек, 100 единиц техники. Из них от МЧС России: 152 человек, 29 единиц техники.
⚠️ Участница нашего сообщества Галина Полякова наглядно показала, как обстоит паводковая ситуация в селе Чарышском. Затоплены дороги, участки вместе с домами, пешком не пройти, и это только начало. #Алтай . . . . . #Паводок #Barnaul #Altay #Алтай #Сибирь #госавтоинспекция #алтайскийкрай #вода #весна #талыеводы
Комментарии
Надо заблокировать Instagram, чтобы не выкладывали всякую гадость.