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Жители Барнаула и Алтайского края продолжают делится снимками и видео паводка. Как сообщалось ранее, по последним данным, в регионе оказались подтоплены 90 приусадебных участков и 21 жилой дом в девяти населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах региона.

Накануне потоп образовался на улице Попова в краевой столице. В настоящий момент в повышенной готовности работают подразделения Главного управления МЧС России по всему краю. Во всех предполагаемых местах выхода воды на территорию поселений и там, где произошло подтопление, ситуация контролируется оперативными группами муниципальных образований и пожарно-спасательных гарнизонов.

В ликвидации последствий участвуют 286 человек, 100 единиц техники. Из них от МЧС России: 152 человек, 29 единиц техники.

#Паводок#Barnaul#sebiria Публикация от Vladimir K (@kudrjavcev8722) 23 Мар 2018 в 3:32 PDT