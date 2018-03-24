Подсветку Московского Кремля отключат вечером в субботу, 24 марта, в рамках глобальной экологической акции "Час Земли". Об этом сообщает "Интерфакс".

Как пишет издание, вечернее освещение будет отключено с 20:30 до 21:30. В это же время подсветка будет отключена по всему периметру Красной площади — стены Исторического музея, ГУМа, собора Василия Блаженного, а также Александровский сад, где продолжает гореть только Вечный огонь на Могиле неизвестного солдата.

В самом Кремле будет светится только президентский штандарт, установленный на резиденции главы государства, а также будут гореть "рубиновые" звезды на кремлевских башнях.

Отмечается, что Кремль участвует в акции уже шестой год подряд. Всего в Москве в рамках этой экологической акции погаснут около двух тысяч зданий.

Час Земли — ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех — частных лиц, организации, школы, муниципальные образования, коммерческие учреждения — выключить свет на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, светового загрязнения и другим экологическим темам.