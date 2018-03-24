Президент США Дональд Трамп ​подписал приказ, согласно которому трансгендерам запрещается служить в армии. Исключения могут составить "исключительные обстоятельства", пишет "РБК" со ссылкой на Reuters.

В меморандуме главы американского государства сказано, что солдатам, которым поставили диагноз "гендерная дисфория", требуется серьезный медицинский уход с помощью лекарств и хирургии, что "представляет значительный риск для обороноспособности".

При подписании этого закона Дональд Трамп ориентировался на рекомендации министра обороны Джеймса Мэттиса.

Ранее сообщалось, что трансгендеры добиваются права служить в армии. Соответствующее право этих представителей ЛГБТ-сообщества было основано на решениях сразу двух федеральных апелляционных судов.