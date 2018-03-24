Неустойчивая погода с сильным ветром и осадками будет господствовать в Алтайском крае в воскресенье, 25 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в отдельных районах пройдет снег, дождь, в предгорных и восточных районах возможны сильные осадки, местами метель, гололедные явления, на дорогах гололедица.

Температура ночью в регионе опустится до -2...-7 градусов, при прояснении до -12. Днем в крае потеплеет до 0...+5 градусов, местами по югу края до +10. Ветер юго-западный 12-17 метров в секунду местами порывы ночью до 22-27, днем до 19-24.

В Барнауле температура воздуха новью составит -3...-5 градусов. Днем потеплеет до +1...+3 градусов.

Напомним, в регионе днем 24 и ночью 25 марта ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, местами порывы 22- 27 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега, в предгорьях сильные осадки, местами гололёдные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. В Алтайском крае сутки 26 марта ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы 25-30 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях сильные осадки, местами гололёдные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. Похолодание.