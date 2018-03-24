Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что допускает возможность своего участия в выборах президента Украины. Об этом пишет "РБК". Такое заявление он сделал на панельной дискуссии в Берлине.

"Вы говорите о президентских выборах в следующем году. <...> Я думаю [насчет своего участия в них]", — заметил он.

Кличко подчеркнул, что для начала он бы хотел "довести до конца все, что обещал" [жителям Киева]. Мэр отметил, что у него есть в жизни принцип. "Я должен держать слово и выполнять его до конца", — отметил градоначальник.

Напомним, выборы президента Украины состоятся в 2019 году. Мэрские выборы по плану намечены уже на 2018 год. Мэром Киева Кличко является уже четыре года. За него в 2014 году проголосовали 56,7% избирателей.

