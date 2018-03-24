Жители Краснодара устроили давку в одном из магазинов торговой сети "Магнит" за акционный товар. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой официальное сообществе Краснодарского края во "ВКонтакте".
На кадрах видно, как толпа врывается в помещение магазина и набрасывается на груду товаров. Люди отталкивают друг друга и хватаются за товар. Сообщается, что товар раскупили за 20 секунд.
Местные СМИ пишут, что целью клиентов стали некие акционные игрушки. Представители "Магнита" заверили, что изделий хватит всем желающим.
Комментарии
Полагаю, что это постановочный трюк. Сытые и довольные россияне не какие нибудь пропиндосы или гейевропейцы способные на дикость. Нашим людям главное - дружба и взаимопонимание, мир и добрососедское отношение.
Всегда стремно видеть такое поведение двуногих.Разве это может носить гордое звание человек?Как животным когда корм сыпешь они там на головах друг у друга-один в один.
24.03.2018 18:16
- гость -
Полагаю, что это постановочный трюк. Сытые и довольные россияне не какие нибудь пропиндосы или гейевропейцы способные на дикость. Нашим людям главное - дружба и взаимопонимание, мир и добрососедское отношение.
Ага! И нам денег не надо-работу давааай!!!
И вообще это переодетые алигархи.
Отжали Магнит, получайте.
детство было трудное игрушки деревянные, прибитые к полу
Нука-нука, а кто из вас бы не побежал? Например, если бы продавались акционные ноутбуки по 2000 руб штука? 90% гордость бы свою засунули в одно место. Что делать с оставшимися 10%? Продавать им акционные иномарки, крузер за 50 тыр., Ещё остались отщепенцы? А им квартира в новостройке, за 150 тыщ, ипотека под 1% на 20 лет!
Не важно, что так не бывает, важно что вопрос в цене, кто за сколько попадёт на подобное видео.