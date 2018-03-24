Жители Краснодара устроили давку в одном из магазинов торговой сети "Магнит" за акционный товар. Об этом пишет "Лента.ру" со ссылкой официальное сообществе Краснодарского края во "ВКонтакте".

На кадрах видно, как толпа врывается в помещение магазина и набрасывается на груду товаров. Люди отталкивают друг друга и хватаются за товар. Сообщается, что товар раскупили за 20 секунд.

Местные СМИ пишут, что целью клиентов стали некие акционные игрушки. Представители "Магнита" заверили, что изделий хватит всем желающим.