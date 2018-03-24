Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что якобы Надежда Савченко завербована российскими спецслужбами в тюрьме на территории РФ. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Мир 24".

"Это, наверное, версия британцев, они любят озвучивать такие версии. Естественно, это полная чушь. Савченко — это глубоко внутреннее дело Украины", — отметил официальный представитель Кремля.

Кроме этого, пресс-секретарь президента поинтересовался, будет ли принято "какое-то заявление европейских лидеров с требованием к Киеву дать свободу Савченко".

Как ранее сообщало ИА "Амител" , Надежда Савченко арестована на Украине на два месяца до 20 мая. Ее лишили депутатской неприкосновенности. Генпрокуратуры Украины предполагает, что подозреваемая и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде и правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Для этих целей, по версии ведомства, подозреваемая намеревалась использовать оружие, в частности гранатометы и минометы.