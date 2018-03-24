Губернатор Александр Карлин подписал постановление "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций". Об этом сообщает официальный сайт администрации региона.

Как уточняют в ведомстве, данный режим введен на территории региона с субботы, 24 марта, из-за паводковой ситуации. Резкое потепление вызвало активное снеготаяние, промерзшая на большую глубину почва не впитывает талые воды, которые скатываются в низменные места.

Режим ЧС введен на территории Краснощековского района из-за подтопления талыми водами сел Маралиха и Усть-Козлуха. Здесь уже работает группировка спасателей, оснащенная всей необходимой техникой. Всем жителям оказана необходимая помощь.

Региональная система РСЧС также работает в режиме повышенной готовности. Главам муниципальных районов и городских округов рекомендовано привести в готовность к реагированию на возможные нештатные ситуации силы и средства муниципальных звеньев территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

По последним данным, в Алтайском крае подтоплено 290 приусадебных участков и 21 жилой дом в девяти населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районах. В ликвидации последствий участвуют 286 человек, 100 единиц техники. Из них от МЧС России: 152 человек, 29 единиц техники.

Между тем, в МЧС сообщают об ухудшении паводковой ситуации из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).