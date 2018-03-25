Фото: altai-republic.ru

Прокуроры Республики Алтай получили новую штаб-квартиру, торжественное открытие которой состоялось 23 марта в региональной столице.

Участие в мероприятии приняли глава республики Александр Бердников, зам генерального прокурора России Иван Семчишин, спикер регионального парламента Владимир Тюлентин.

Руководитель республики напомнил, что еще около 30 лет назад сотрудники прокуратуры работали в совершенно иных условиях. "Это было двухэтажное деревянное здание с проваленными полами", — отметил Бердников.

Что касается нового здания прокуратуры, то его фасад выполнен из современных материалов, окна со светоотражающим покрытием удерживают тепло и препятствуют проникновению излишнего солнечного света, помещения оборудованы современным IT-оборудованием. Кроме того, строение здание возведено с учетом повышенной сейсмоактивности.

В восьмиэтажном строении разместились республиканская прокуратура, прокуратура Горно-Алтайска, а также межрайонная природоохранная прокуратура. Общая площадь здания превышает шесть тысяч квадратных метров. Здесь расположились рабочие кабинеты, библиотека, музей, архив, актовый зал, конференц-зал с системой видеосвязи со всеми районами, спортзал, стоянка для служебных автомобилей.