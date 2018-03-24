Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда начнется реализация предвыборной программы Владимира Путина. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу "МИР 24".
"У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация", —отметил пресс-секретарь.
Напомним, выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. На выборах уверенную победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За него проголосовали 76,69% из 73 миллионов избирателей, пришедших на выборы.
Дата инаугурации будет известна позже.
Комментарии
Отличная новость. Хорошо, что 18 счастливых лет позади. А впереди новые свершения, победы, новые программы, новое правительство... Ух, аж дух захватывает от счастья
Нет у него никакой программы. Досидеть по возможности до конца четвертого президентского срока вся его программа.
Реализация начнется с поднятия НДФЛ и далее по списку?
Новый президент будет лучше старого - у него новая программа!
По крайней мере мы хотя бы сейчас узнали, что у нашего президента оказывается есть программа. И узнали, что оказывается она была озвучена на послании федеральному собранию.
Это очередная трактовка того, что было сказано в этом послании. Уже столько наслушались разъяснений: что же имел в виду президент?! Нас уверяли, что имел он в виду совсем не то, что говорил, и вообще говорил совсем не то, что думал.
И вот теперь мы узнали, что это была программа....
Браво!!!
Майские указы Пу от 2012 г до сих пор не выполнены, а тут новые ? Если даже Он переизберётся в 2024 - то ситуация не изменится, никто и ничего выполнять не собирается - главная цель - утилизация экономики в угоду сырьевому сектору и своим друзьям олигархам.
Хлопцу надо определиться он сворами или с гародом..
20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов. Этот вопрос обсуждается в Евросоюзе. Отзывается посол ЕС в России. В Соединенных Штатах аналогичную меру рекомендовал применить Совет национальной безопасности.
Это часть программы или импровизация?
В прошлый раз существовал некий "план Путина", который так никто и не увидел, но говорилось о нем много, часто и очень веско. За отсутствием хоть какой-то конкретики в него предлагалось просто верить. Как в пришествие.
Раз в прошлый раз такая ахинея прокатила, то решено и в этот раз не изобретать ничего нового?
Слабовато усираешься. Так ты никогда не обосрешься.
Будут закручивать гайки, пока у народа терпение не кончится. Боится майдана, а сам к майдану ведет многочисленными поборами. Все это уже было в истории. Восстание Разина, Пугачева, револиции 1905 и 1917 года.