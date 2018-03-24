Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, когда начнется реализация предвыборной программы Владимира Путина. Об этом официальный представитель Кремля сообщил в интервью телеканалу "МИР 24".

"У президента есть конкретная программа, которую он озвучил. Она была озвучена в ходе послания Федеральному собранию. Сейчас оно будет конкретизировано и оформлено юридически. И когда появится новый кабинет министров, начнется его реализация", —отметил пресс-секретарь.

Напомним, выборы президента России прошли в минувшее воскресенье, 18 марта. На выборах уверенную победу одержал действующий глава РФ Владимир Путин. За него проголосовали 76,69% из 73 миллионов избирателей, пришедших на выборы.

Дата инаугурации будет известна позже.