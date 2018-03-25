Фото: Вячеслав Мельников/Amic.ru

Первая волна паводка уже пришла на Алтай, но, как известно, в нашем регионе куда более опасные последствия таит в себе вторая волна, которая накрывает край уже после вскрытия рек.

Согласно данным Росгидромета, вскрытие ото льда большинства рек азиатской части страны ожидается в сроки, преимущественно близкие к норме. В метеорологическом федеральном ведомстве назвали и время начала ледохода в верховьях Оби – ждать его следует во второй декаде апреля.

Назвали в Росгидрометете и места, где в этом году возможно образование опасных заторов льда – на Оби в районе Камня, а также на отдельных участках рек Бия, Чарыш и Чумыш.

Напомним, что в данный момент в ходе первой волны паводка, обусловленной активным снеготаянием и сильными осадками, в Алтайском крае топит населенные пункты Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов.