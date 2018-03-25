Фото: kotlas-info.ru

Координационный совет по вопросам обеспечения прав потребителей заработает в Алтайском крае – соответствующее постановление об утверждении положения данной структуры подписал губернатор Александр Карлин.

Как следует из документа, совет создается в целях создания благоприятных условий для обеспечения прав потребителей и просвещения населения в этой сфере. Новая структура наделяется функциями совещательного органа.

Координационный совет будет профилироваться на взаимодействии представительств федеральных органов власти в крае, региональных органов власти, общественных объединений и иных организаций в области обеспечения потребительских прав.

Состав совета утверждается распоряжением краевого правительства.

Что касается решений учреждаемой структуры, то они носят рекомендательный характер для территориальных подразделений федеральных органов власти органов местного самоуправления и общественных объединений, а вот для органов исполнительной власти Алтайского края эти решений имеют характер поручений.