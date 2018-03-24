Фото: youtube.com

Экс-кандидат в президенты России Павел Грудинин, обещавший сбрить усы, если он не наберет на выборах главы государства 15% голосов избирателей, сдержал свое слово.

Видео, на котором запечатлен процесс "омоложения" политика, опубликовано на youtube-канале "Свободной прессы". В кадре Грудинин рассказывает, что на самом деле он уверен, что в ходе выборной кампании за него проголосовало больше 15% избирателей.

Однако затем, ссылаясь на официальные итоги выборов, политик говорит, что формально он спор проиграл.

Затем бывший кандидат в президенты бреет усы, уточняя, что не делал этого более 30 лет.

"С усами или без усов, мы с вами пойдем дальше", – резюмировал политик.

Напомним, что Павел Грудинин поспорил на свои усы с журналистом Юрием Дудем. На выборах он, выдвинувшись от КПРФ, набрал 11,77% голосов. Победитель выборов Владимир Путин заручился поддержкой 76,69% голосов.