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100 человек и 21 единица техники из Сибирского спасательного центра Новосибирской области прибыли в субботу, 24 марта, в Краснощековский район для борьбы с подтоплением. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что в этом районе сейчас наиболее сложная обстановка. Между тем, большая часть приусадебных участков в Чарышском районе уже освободилась от воды

Напомним, накануне губернатор Алтайского края Александр Карлин подписал постановление "О введении режима повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

Спасатели на водоемах края выполняют меры по уменьшению рисков подтопления. Среди них – чернение, распиловка и подрывы льда, расчистка береговых линий и другие. Мониторинг обстановки осуществляется силами патрульных групп, с применением беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщалось ранее, в ближайшее время обстановка может осложниться в связи с сильными осадками и затруднения склонового стока из-за наличия наледи в руслах малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей). Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Чарышском, Краснощековском, Шипуновском, Солонешенском, Смоленском, Третьяковском районах.

Напомним, в пятницу, 23 марта, из-за резкого потепления и дождей произошло подтопление талыми водами населенных пунктов Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов.