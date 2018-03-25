Посетители барнаульского зоопарка "Лесная сказка" теперь могут увидеть кабаргу сибирскую. Оказывается, это животное появилось в зоопарке еще осенью прошлого года, но известно об этом стало только сейчас.

Как рассказал директор заведения Сергей Писарев, в зоопарке не сообщали о пополнении из-за того, что боялись сглазить.

"Уникальное животное. Олень не олень. Косуля не косуля. Маленький такой оленёк. Пугливый и постоянно прячущийся в кустарниках и других зарослях. Иногда папоротники значительно выше этого животного. Содержание в неволе данного вида сложно и обусловлено тем, что 95% от объема поедаемых продуктов кабарги составляют лишайники. Работники зоопарка в ноябре насобирали в Горном Алтае полную машину веток, поросших лишайником, что позволило животному отлично перезимовать", — рассказал директор зоопарка.

Писарев отметил, что достоинством кабарги является тот факт, что она обладает уникальной мускусной железой, из-за которой она, собственно, и страдает, так как люди убивают самцов из-за этой железы. Ведь мускус используется в восточной медицине и в парфюмерии. За 10 лет популяция животного с 200 тысяч особей сократилась до 80 тысяч. Кабаргу внесли в Красную книгу России и в международную книгу как вид, находящийся на грани исчезновения. Задача зоопарков России – сохранить вид на планете.