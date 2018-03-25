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Сорванные крыши и провода: ураган прошелся по Алтайскому краю

, ИА "Амител"
Сильный ураган прошел в Алтайском районе

Фото: ap22.ru

Сильный ураган прошелся по Алтайскому району Алтайского края во второй половине дня 24 марта, сообщает газета "Алтайская правда".

Издание уточняет, что сильный ветер сносил крыши и срывал провода. Местные жители говорят, что к вечеру сильно похолодало и поднялся ветер:

"К вечеру подул сильный ветер, который гнул деревья. Резко похолодало, затем небо заволокло черными тучами, начался мощный захлестывающий ливень, некоторое время сопровождаемый сильным ветром. У нас стучала крыша. Ливень шел часа три, затем сменился снегом", – рассказала жительница села Алтайское.

Другой житель этого района рассказывает, что сильный ветер дул около 40 минут. С нескольких домов, частных и квартирных, сорвало крыши. Без новой кровли осталась школа №3, дом по адресу ул. Советская, 135. У одного из домов часть слетевшей крыши повисла на проводах. После этого временно не было света в районе больницы, в центре села. 

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в воскресенье, 25 марта, в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в предгорных и восточных районах сильные осадки, местами гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в регионе будет 0…+5 градусов, местами по югу края до +10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 17 метров.

В Барнауле ожидается мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.03.2018 10:31
Nic

В Белокурихе ненамного слабее был. У нас теплицу заломало, чуть не унесло к соседям, крыши и заборы посносило у некоторых.

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25.03.2018 11:17
- гость -

Понастроили новые дерьмокрыши

0  0
25.03.2018 12:07
- гость -

Ураган такой или крыши сделаны на столько насколько денег стырено на ремонте этих крыш?

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25.03.2018 12:17
- гость -

денег столько стырено на этих крышах что ппц, а администрация закрывает на это глаза глядя только в конверты которые им приносят

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25.03.2018 12:22
- гость -

Живу на юге края. Посёлок в степи и всегда были вот такие ураганы, летом с такой пылью, что люди с серыми лицами бежали. Бежали если по ветру, несло даже здоровых мужиков, а против ветра можно было только спиной вперёд идти, согнувшись, иначе просто закручивало, от пыли глаза забивало. Сносило какие-то рамы с парников, доски не прибитые на сарайке, могло шиферину не закреплённую снести или толь сорвать, если он уже был порван местами, ветки на деревьях ломало. Но не помню ни единого случая, чтобы снесло крышу да ещё с большого здания. Это работа-полнейший брак, который принимают комиссии, в которых люди, между прочим, деньги получают. И что же это за чудо-специалисты? А в комиссиях обычно руководители этих населённый пунктов. Вот пусть и ремонтируют за свой счёт с горе строителями напополам. Это было бы справедливо.

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