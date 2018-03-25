Фото: ap22.ru

Сильный ураган прошелся по Алтайскому району Алтайского края во второй половине дня 24 марта, сообщает газета "Алтайская правда".

Издание уточняет, что сильный ветер сносил крыши и срывал провода. Местные жители говорят, что к вечеру сильно похолодало и поднялся ветер:

"К вечеру подул сильный ветер, который гнул деревья. Резко похолодало, затем небо заволокло черными тучами, начался мощный захлестывающий ливень, некоторое время сопровождаемый сильным ветром. У нас стучала крыша. Ливень шел часа три, затем сменился снегом", – рассказала жительница села Алтайское.

Другой житель этого района рассказывает, что сильный ветер дул около 40 минут. С нескольких домов, частных и квартирных, сорвало крыши. Без новой кровли осталась школа №3, дом по адресу ул. Советская, 135. У одного из домов часть слетевшей крыши повисла на проводах. После этого временно не было света в районе больницы, в центре села.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в воскресенье, 25 марта, в крае ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, в предгорных и восточных районах сильные осадки, местами гололедные явления, на дорогах гололедица. Днем в регионе будет 0…+5 градусов, местами по югу края до +10 градусов. Ветер юго-западный, 5-10 метров в секунду с усилением до 17 метров.

В Барнауле ожидается мокрый снег, дождь, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице будет +3…+5 градусов. Ветер юго-западный, 9-14 метров в секунду.