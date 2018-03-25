Синоптики рассказали, что красный снег выпал на Красной поляне из-за пыли, принесенной ветрами со Средиземноморья и Ближнего Востока. Об этом пишет РБК со ссылкой на местный портал "Макс портал Сочи".

Как сообщает издание, небо над Сочи также оказалось затянуто легкой дымкой, а в каплях дождя, идущего в городе, заметны частицы пыли. Специалист Гидрометцентра Марина Макарова рассказала, что повышенное содержание пыли в воздухе наблюдается на Кипре и в Турции, откуда воздушные массы могло перенести в Сочи.

Повышенным содержанием пыли из-за пылевых бурь ситуацию объяснили и в сочинском Гидрометцентре. Здесь подчеркнули, что явление носит "природный характер" и не несет угрозы местному населению.



