Губернатор Алтайского края Александр Карлин держит на личном контроле ситуацию с паводком, сообщается на официальном сайте администрации региона.

В ведомстве уточняют, что главе региона поступают доклады из районов Алтайского края с информацией о мерах по оказанию помощи населению подтопленных территорий. О развитии паводковой ситуации информируют главы целого ряда территорий, в том числе Змеиногорского, Краснощековского, Локтевского, Петропавловского, Солонешенского, Топчихинского, Третьяковского, Чарышского районов.

Как ранее сообщало ИА "Амител" , в субботу, 24 марта, в регионе был введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Алтайского края Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Ухудшение паводковой ситуации произошло из-за резкого потепления. Кроме того, из-за промерзшей на большую глубину почвы талые воды не впитываются, а скатываются в низины по рельефу местности.

На территории Краснощековского района вследствие подтопления талыми водами сел Маралиха и Усть-Козлуха введен режим чрезвычайной ситуации, в соответствии с которым организована работа всех структур, включенных в региональную систему РСЧС.

Ранее сообщалось, что в этот район прибыли 100 человек и 21 единица техники из Сибирского спасательного центра Новосибирской области. Здесь сейчас наиболее сложная обстановка. Между тем большая часть приусадебных участков в Чарышском районе уже освободилась от воды.