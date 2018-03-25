Вести о подтоплениях населенных пунктов продолжают поступать в редакцию ИА "Амител" . Читатель Сергей прислал в Amic.ru фото и видео обстановки в селе Староалейское Третьяковского района. Мужчина сообщает, что в селе затопило частные дома, стадион и спортивную школу. Жители эвакуированы в пункты временного размещения. В селе создан оперативный штаб, работает МЧС.

Напомним, с субботы, 24 марта, губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим ЧС на территории края. В регионе подтоплено 290 приусадебных участков и 21 жилой дом в девяти населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов. В ликвидации последствий участвуют 286 человек, 100 единиц техники. Из них от МЧС России: 152 человека, 29 единиц техники.

Между тем в МЧС сообщают об ухудшении паводковой ситуации из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).