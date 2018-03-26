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Новая рабочая неделя в Алтайском крае начинается в условиях неблагоприятной погоды – на 26 марта в регионе объявлено штормовое предупреждение.

По информации алтайского Гидрометцентра, в понедельник ожидается усиление ветра до 17-22 метров в секунду, местами порывы до 25-30 метров, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях сильные осадки, местами гололедные явления, метель, на дорогах сильная гололедица.

Кроме того, 26 марта заметно похолодает – дневные температуры в некоторых районах будут отрицательными. К вечеру похолодает еще сильнее.

В Барнауле также ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, снега, временами сильные осадки, на дорогах гололед.

Днем в краевой столице температура воздуха составит 0…+2 градуса. Ветер будет восточный с переходом на западный, 15-20 метров в секунду.