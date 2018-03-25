Глава Барнаула Сергей Дугин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте администрации краевой столицы.

"Талант, постоянное самосовершенствование и полная самоотдача – слагаемые вашего успеха. Благодаря этим качествам, а также высокому мастерству, неиссякаемой энергии вы приобщаете всех нас к миру прекрасного. Именно деятели вашей сферы сохраняют богатейшие духовные и нравственные традиции, общечеловеческие ценности", — сказано в поздравлении.

Дугин подчеркнул, что культурная жизнь Барнаула насыщена выставками, спектаклями, концертами. Он поблагодарил деятелей культуры за мастерство, за верность выбранному делу, за незабываемые впечатления от встречи с настоящим искусством.

"Желаю крепкого здоровья, благополучия, реализации всех планов. Пусть работа приносит только радость, а вдохновение не покидает никогда!" — резюмировал градоначальник.