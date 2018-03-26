Фото: avito.ru

Четырехкомнатную двухуровневую квартиру площадью 211 квадратных метров продают в центре Барнаула за 12 миллионов рублей, сообщается на сайте Avito.ru.

Жилье расположено на пятом и шестом этажах элитного кирпичного дома на улице Партизанской.

"Отличный дизайнерский ремонт, на первом уровне — большая гостиная 50 квадратных метров, кухня 30 квадратных метров, гостевой санузел. На втором уровне три спальни. Ванная комната оснащена качественным санфаянсом (унитаз, биде, умывальная зона со шкафами и полками, душ, проточный водонагреватель)", — отмечает автор объявления.

Сам дом элитного класса с охраняемой закрытой территорией и подземной парковкой.

Имеется собственное наземное парковочное место.