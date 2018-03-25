Власти России планируют начать строительство моста через реку Туманную, которая разделяет РФ и Северную Корею. Об этом сообщает портал 360tv.ru со ссылкой на газету The Washington Post.

Как пишет издание, российские представители уже обсудили строительство этого моста. Сейчас Россию и Северную Корею соединяет Мост Дружбы, который был открыт в 1959 году. Он обеспечивает железнодорожное сообщение между странами.

Строительство нового моста позволило бы организовать прямое сообщение между этими двумя странами. Сейчас попасть из России в КНДР на автомобиле можно только через Китай. Между тем некоторые эксперты уверяют, что необходимости в этой стройке нет. В частности, это связано со снижением объема торговли с Северной Кореей после введения санкций ООН.



