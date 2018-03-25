58-летний житель Заринска стал жертвой мошенников, желая купить снегоход, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.

В ведомстве уточняют, что мужчина давно мечтал купить снегоход. И вот на одном из сайтов он нашел объявление о продаже снегохода известной марки за 170 тысяч рублей. Он связался по телефону с продавцом и перечислил ему 170 тысяч рублей. Но до сих пор не получил обещанных копий документов, подтверждающих отправку снегохода. Когда мужчина понял, что его обманули, он обратился в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что абонентский номер, с которого звонили потерпевшему, зарегистрирован в Москве. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ "Мошенничество". Санкция данной статьи предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.