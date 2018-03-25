В Минкультуры заявили, что с 2011 по 2017 год зарплата работников федеральных учреждений культуры выросла в три раза, сообщает ТАСС.

Что касается работников региональных учреждений культуры, то здесь рост произошел в 2,4 раза, а в муниципальных — в 2,6 раза. На 2017 год средняя зарплата работников федеральных учреждений Минкультуры составляла 59,56 тыс. рублей в месяц, региональных — 37,82 тыс. рублей, муниципальных – 25,33 тыс. рублей.

Также сообщается и о сокращении численности работников в этой сфере. Их количество сократилось с 670 тысяч человек до более 500 тысяч человек в 2017 году.