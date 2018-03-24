Это глупо и это здорово: как барнаульцы относятся к акции "Час Земли"

24 марта в Барнауле состоится очередная экологическая акция по энергосбережению "Час Земли". Она пройдет под лозунгом "Голосуй за природу". Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электроэнергии, но оно призывает каждого неравнодушного жителя нашей планеты, позаботиться о благополучие природы. Поэтому так важно принять участие в этой масштабной акции, ведь будущее нашей Земли зависит только от нас. Поэтому, отдел по охране окружающей среды администрации города Барнаула приглашает жителей города принять участие в акции и 24 марта в 20.30 на один час отключить электроприборы и свет, а также подсветку рекламных конструкций и фасады зданий.

Так как в этом году международный "Час Земли" состоится уже в 11-й раз, мы решили узнать у барнаульцев, как они относятся к данному мероприятию:

Назарьева Анна, тренер по плаванию: "Я еще ни разу не участвовала в данной акции. Хотя постоянно видела посты про нее в социальных сетях. Я знаю, что вроде бы большие города отключают свет, но так как я живу в небольшом городе, мне все равно. А вообще акция, по моему мнению, глупая. Лучше бы была акция, уберись на улице или что-то подобное. Какой смысл от того, что на час отключают свет? Это только, кажется, что чем-то помогли природе."

Гулюченко Алина, студентка 4 курса, АГУ ФМКФиП: "Про международное событие "Час Земли", я узнала в 2014 году, когда нам рассказали о нем в школе. Запомнилось мне только то, что проводит это событие "Всемирный фонд дикой природы (WWF)" и нужно выключить свет на один час. Сама я не участвовала в акции, до прошлого года. В 2017 году мы из интереса с семьёй выключили свет на час, просто чтобы узнать как это и поддержать других участников акции. В этом году будет моя вторая подобная акция, думаю, ничего страшного не будет, если час без света посидим, раньше и совсем без света жили люди. Просто мы стали слишком зависимы от энергии и электричества. К данному мероприятию я отношусь положительно, но и понимаю тех, кто не воспринимает его, не каждый может понять смысл проведения этой акции."

Семенникова Марина, директор медклиники: "К акции энергосбережения отношусь положительно, и знаю, что ко всему нужно относиться бережно, будь это продукты, вещи, зеленые насаждения или электричество. И не смотря на то, что она будет проходить только один час, мы используем этот метод каждый день в своей жизни, по принципу уходя, гасите свет. Каждый человек должен следить за собой и относится ко всему бережно, и не обязательно что-то менять в проведении акции. А вообще это не должно быть акцией или компанией, как у нас часто это бывает, мы должны сами в своей жизни применять бережное отношение к природе каждый день. В акции, скорее всего мы будем участвовать в этом году".

Васьковская Вероника, студентка 4 курса, ИГУ ЮФ: "В данной акции я не принимала участие, так как не знала о ней. Если акция не приносит пользы тому объекту, на который она направлена, то не вижу смысла в её проведении, это всего лишь фарс. Да эта акция, по сути, не несет в себе никаких полезных обременений, просто под красивой оберткой преподносят ещё один способ развлечения людей, только тут у них ещё остается чувство собственной значимости, мол, смотрите, я тут в двадцати миллионной акции поучаствовал, планету спас...Если и проводить такие мероприятия, то нужно чтобы они были целевыми, вот выключать, например, свет в крупных мегаполисах, в тот период, когда птицы мигрируют, чтобы огни больших городов их не дезориентировали."

Казанцева Мария, педагог по дизайну: "Акция мне эта безразлична, и раньше не задумывалась о ней. Хотя, я всегда стараюсь поддерживать экологические акции. Очень жалко, что к нашей природе относятся так по варварски, поэтому и стараюсь защищать природу по мере своих возможностей. Только мне интересно, вот отключение электричества на час, на сколько, это капля в море будет эффективна и действенна. В этом году я все-таки поучаствую, в воспитательных целях для дочери. А вообще, если один человек это сделает, то будет не так сильно заметно, но вот если примет участие большое количество людей, то я думаю, что это будет уже эффективная мера, по спасению планеты. Даже в целях популяризации экологии она будет более эффективна, нежели в экономии электричества, поэтому важно в людях развивать культуру, ведь у нас такая красивая природа, жалко, что люди ее не ценят."

Григорьев Сергей, слесарь: "О данной акции не могу сказать ничего плохого, но сам я в ней никогда не принимал участие. Лично я считаю, что акция нужна нашей планете, ведь люди совсем перестали беречь ресурсы, данные им природой. Мы бездумно тратим огромные запасы энергии и в большинстве случаев в пустую. Я хотел бы чтобы люди обратили на это внимание, и вместо того чтобы участвовать в этой акции раз в год, берегли природу каждый день".

Костина Наталья, студентка 1 курс магистратуры, ИГУ ЮФ: "Да, я принимала участие в акции "Час Земли". Правда, это было давно, года три назад. Акцию считаю важной, ведь она привлекает внимание к злободневным проблемам экологии. Скорее всего, и в этом году я постараюсь принять участие. Что можно предложить? Я думаю, что во время акции "Час земли", нужно проводить разные флешмобы в городах участниках, например, книжный обмен или что-то другое."

Бушуева Ярослава, студентка 4 курса ИГУ ЮФ: "Я не буду участвовать, и раньше не участвовала в данном мероприятии, так как просто не знала о его существовании. Слышала только, что именно в этот день выключают все электроприборы и свет на час. Думаю, что эта акция нужна в принципе. Но нужна, только если что-то делать, а не стоять с плакатами, это глупо и бесполезно на мой взгляд. Я бы предложила: возможно, больше проводить различных тематических мероприятий и конференций, где можно было бы выступить с докладами по какой либо проблеме на эту тему. Ну и больше освещать этот день в СМИ."

Игорь Анисимов, студент 4 курса ИГУ ЮФ: "Я считаю, что данная акция ничего не стоит, ведь люди в наше время очень эгоистичны. На примере нашего Байкала: пройдя мимо "палаточников", можно заметить самодельные туалеты в 10 метрах от озера. Таким образом, загрязняется почва, но всем все равно. Люди думают только о себе. Увы, такая у нас страна. До таких людей, данной акцией не достучаться. Также нет финансирования на утилизацию отходов, что не может не огорчать. Мы катимся в очень страшные времена, хорошо, что я до них не доживу."

Фатьянова Анна, тренер по художественной гимнастики: "Это нужная акция, она сплачивает народ. Тем более если нашей "природе- матушке" Земле будет от этого легче, то я всеми руками за эту акцию. В наше время люди наносят ущерб ей, поэтому я отношусь к данному мероприятию, только положительно. Тем более если природе можно помочь таким простым способом. В этой акции я раньше не участвовала, но возможно приму участие в ней в этом году, если, конечно, не забуду."

Корнейчук Татьяна 3 курс, географический факультет, АГУ: "Я считаю акцию нужной, так как я по профессии географ. Природа даёт нам дары, и мы обязаны ими воспользоваться, однако, не во вред ей. Иначе исчерпаем все прекрасное, что находится в ней. Эта акция помогает, прежде всего, с экологической точки зрения, с изменением климата и световыми условиями. С огромным удовольствием поучаствую в ней в этом году. И участвую уже третий раз! В данной акции я бы посоветовала лишь усилить внимание к развитию альтернативных источников энергии."

Жданова Карина — лаборант: "В этой акции я еще не участвовала, хотя о ней я слышала и видела в интернете. Считаю, что она актуальна и по сей день. Я, скорее всего не смогу поучаствовать в ней в этом году, так как буду в это время в дороге. А так я считаю, что нужно придумать агитационную рекламу на всех каналах РФ, если такой вариант не существует ещё. Единственное что верно, это то, что людей призывают обратить внимание на сложившуюся экологию на нашей планете, и то, что люди станут экономно распоряжаться ресурсами нашей дорогой природы. И это будет благополучно сказываться на экологии и для всего человечества в целом, как жест доброй воли."

Луференко Виктория , 4 курс, АлтГУ: "Я считаю данную акцию нужной, только в том случае, если она будет не раз в год, а чаще проводиться. Сама я в ней не участвовала и участвовать не буду. Ведь нужно не только выключать свет, но и делать добрые дела по отношению к экологии. Например, выходить и убирать мусор, и желательно, чтобы подобная акция проходила не раз в год, а чаще и имела масштабный размах по всему миру."

Ветрова Эльвира, 4 курс факультет ФМКФиП, АГУ: "Я знаю только название этой акции и что нужно делать. В этой акции участвовать я не буду, так не вижу смысла. Я вообще считаю, что нужно начать вырабатывать энергию посредством солнечных батарей, ветряных мельниц. Сколько можно жить в прошлом? Ведь уже на дворе 21 век."

Алексеева Юля, комиссар студенческого строительного отряда "Мастодонт": "В первый раз я услышала об этой акции год назад, но подумала что это все очередной абсурд социальных сетей. Но очень сильно удивилась, когда эта информации так быстро распространилась, что стала, чуть ли не самой обсуждаемой новостью. На мой взгляд, эта акция очень полезна! Ведь земле нужен отдых от постоянных девайсов и электричества. Молодёжь должна наконец-то поднять глаза от своих телефонов и отвлечься на окружающую их атмосферу: природу, друзей. Этого часа очень мало для пользы земли, но достаточно, что бы люди увидели мир без гаджетов и в дальнейшем делали так чаще! В этом году я, конечно, буду участвовать и агитирировать всех своих друзей."

Ткаченко Юлия, студентка 3 курса, АГУ ГФ: "Я считаю, что это акция нужна, потому что земля отдохнет от нас, хотя бы на часок. А вообще, чтобы сэкономить энергию нужно меньше в гаджетах сидеть. Мне кажется, я участвовала в этой акции раньше и буду принимать участие в этом году. Возьму и выключу свет по всей общаге и в университете тоже, пускай и люди и природа отдохнут друг от друга."

Мельникова Юлия студентка 3 курса АГПУ ИФ: "К акции "Час земли" я отношусь очень положительно и считаю, что природа одно из самых важных составляющих, что есть на нашей планете. Благодаря ней мы можем жить, расти и развиваться. В этом году я буду участвовать в этой акции и отключу в общаге свет. Хотя у нас тут тоже не давно проходила подобная акция, правда без нашего ведома, но все кто был в здании приняли в ней активное участие. Раньше я не участвовала в акции "Час Земли", так как узнала о ней сравнительно недавно. Хотелось бы, чтобы лучше запустили акцию по уборке мусора, а то от субботников не такой уж и большой толк."

Справка. Первый Час Земли организовал в 2007 году WWF Австралии. Акция имела огромный успех: в ней приняли участие более 2 миллионов человек. Уже на следующий год к Часу Земли присоединились 35 стран мира. В назначенное время погасла подсветка Колизея в Риме, моста Золотые ворота в Сан-Франциско и многих других достопримечательностей. В дальнейшем ежегодно к Часу Земли присоединялись новые страны, и все больше людей своим участием в акции показывали неравнодушие к будущему планеты. В 2009 году WWF впервые официально провел акцию в России. Уже в 2013 году к Часу Земли присоединились более 70 городов России, а в 2017 году их число превысило 150. Акцию "Час Земли" ежегодно поддерживают сотни известных людей — общественных деятелей, актеров, музыкантов. В российской акции принимали участие телеведущие Николай Дроздов, Гарик Мартиросян, Михаил Галустян и Антон Комолов, лидер группы "Ночные Снайперы" Диана Арбенина и многие другие.



Также, все желающие могут не только принять участие в акции, но и отправить послание избранному президенту России, для этого нужно только зайти на официальный сайт проекта: https://60.wwf.ru/ , где вы можете предложить:



1. Защитить заповедники

2.Убрать препятствия на пути "зеленой" энергии — перейти на энергию ветра и солнца.

3.Разделять и перерабатывать мусор — свалки отравляют города!

Верховская Валентина