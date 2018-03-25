Жительница Новосибирска Ульяна Кофанова стала победительницей конкурса красоты Mrs. Asia Pacific 2018, проходившего в Сингапуре с 20 марта. Об этом сообщает НГС.

Девушки должны были не только красиво пройтись в вечерних платьях, но и показать свой интеллект и наличие таланта. Участницы разговаривали с членами жюри на английском языке.

Ранее Ульяна Кофанова на конкурсе "Миссис Новосибирск" вошла в топ-14 и решила принять участие в состязаниях красавиц на международном уровне.

Жительница Новосибирска рассказала, что поехала на этот конкурс за короной, а не для участия.