Журнал Time поместил на свою обложку апрельского номера фотографию президента России Владимира Путина с короной на голове. Об этом пишет РИА "Новости".
Отметим, что журнал еще не вышел в продажу. Купить его можно будет со 2 апреля. На обложке глава российского государства изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".
Сообщается, что одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".
У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Путин появится на обложке всех изданий, кроме американского.
Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Уверенную победу на выборах одержал действующий президент страны Владимир Путин.
Ничего себе, какая обложка у @TIME pic.twitter.com/3wYSPouJJg— Руслан Руденко (@rslnrdnk) 24 марта 2018 г.
Комментарии
Уже не смешно((()
да, завидуйте черти.
фотку выбрали неудачную
"Врёшь, собака! Аз есмь Царь!"
А Хазанов ему не такую корону дарил?
Колпак петрушки или заварочный петушок
Ну что тут сказать, только немного изменить: Читайте, Завидуйте, Я Президент Российской Федерации! Обсыхайте небратья, недрузья и непартнеры