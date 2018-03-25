Журнал Time поместил на свою обложку апрельского номера фотографию президента России Владимира Путина с короной на голове. Об этом пишет РИА "Новости".

Отметим, что журнал еще не вышел в продажу. Купить его можно будет со 2 апреля. На обложке глава российского государства изображен в деловом костюме с короной на голове рядом с надписью "восходящий царь".

Сообщается, что одной из основных тем номера станет материал журналиста Михаила Зыгаря "Как Владимир Путин планирует оставаться на высоте".

У Time есть четыре версии: американская, версии для Европы, для Ближнего Востока и Африки, а также для стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Владимир Путин появится на обложке всех изданий, кроме американского.

Напомним, выборы президента России прошли 18 марта. Уверенную победу на выборах одержал действующий президент страны Владимир Путин.

