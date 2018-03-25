Губернатор Алтайского края Александр Карлин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Текст поздравления опубликован на официальном сайте региона.

"Развитию культуры Алтайского края во многом способствуют разнообразие мер государственной поддержки, совершенствование инфраструктуры отрасли. В 2018 году мы продолжим строительство зданий театра кукол "Сказка", Государственного художественного музея Алтайского края, возведение жилья для работников социальной сферы, в том числе и театрально-концертных организаций. В рамках федеральных и краевых программ отремонтируем ряд сельских Домов культуры", — сказано в тексте поздравления.

Глава региона пожелал работникам культуры вдохновения, успехов, счастья, крепкого здоровья и благополучия.