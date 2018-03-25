Синоптики передали штормовое предупреждение в Алтайском крае из-за сильного ветра и обильных осадков в понедельник, 26 марта. Согласно прогнозу ЦГМС по региону, в крае ожидается усиление ветра до 17-22 м/с, местами порывы до 25-30 м/с, осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, в предгорьях сильные осадки, местами гололёдные явления, метель, на дорогах сильная гололедица. Похолодание.

Температура воздуха в регионе в ночь на понедельник составит -1...+4 градуса, местами в восточных и северных районах похолодает до -2...-7 градусов. Днем воздух прогреется до -1...+4 градусов, местами в южных районах до +10 с похолоданием в течение дня.

В Барнауле ночью температура воздуха опустится до -2...0 градусов, днем потеплеет до 0...+2 градусов с похолоданием в течение дня. Ветер ожидается восточный с переходом на западный, 9-14 метров в секунду, днём порывы до 15-20.