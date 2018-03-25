На официальном сайте КГКУ "Алтайавтодор" сообщается о подтоплении новых трасс в Алтайском крае. В ведомстве отмечают, что два объекта находятся на особом контроле.

Речь идет о:

– дороге "Маралиха-Куйбышево-Чинета-Генералка" км 2+850-км 2+950 между селом Маралиха и селом Куйбышево, а также на участке км 25+800 затоплены подходы к мосту через реку Чарыш протяженностью 800 м.п. в районе села Усть-Чагырка в Краснощековском районе, проезд отсутствует;

– подходах к мосту общей протяженностью 2 км на трассе "Калининский-Сибирячиха-Александровка" км 8+500 между поселком Садовый и селом Сибирячиха в Солонешенском районе, проезд отсутствует.

Все дорожные службы переведены в режим функционирования "повышенная готовность".

В "Алтайавтодоре" предупреждают водителей о возможных переливах воды через дороги. Автовладельцев просят выбирать оптимальную скорость движения по погодным условиям.

Напомним, в субботу, 24 марта, губернатор Алтайского края Александр Карлин ввел режим ЧС на территории края. В регионе подтоплено 290 приусадебных участков и 21 жилой дом в девяти населенных пунктах Краснощековского, Третьяковского и Чарышского районов. В ликвидации последствий участвуют 286 человек, 100 единиц техники. Из них от МЧС России: 152 человека, 29 единиц техники.

Между тем в МЧС сообщают об ухудшении паводковой ситуации из-за прогнозируемых сильных осадков и затруднения склонового стока с русла малых рек (притоки рек Ануй, Песчаная, Чарыш, Алей).