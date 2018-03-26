Фото: altaipriroda.ru

Природный парк краевого значения "Предгорье Алтая", раскинувшийся на территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов, начинает свою жизнь в качестве особой территории.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, положение об этом парке было утверждено постановлением регионального правительства от 7 декабря 2017 года. В Минприроды Алтайского края подчеркивают, что данная территория представляет собой целостный природный комплекс, отличающийся высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием исчезающих, редких и уязвимых видов растений и животных.

Кроме того, "Предгорье Алтая" обладает большим потенциалом для развития экологического туризма, а также имеет особое научное, природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное значение.

Площадь природного парка составляет 40197,3 гектара. Помимо этого, для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты природного парка была создана буферная зона площадью 4869,8 гектара в Смоленском и Алтайском районах.