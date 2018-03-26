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Место, где свет: фото уникального природного парка "Предгорье Алтая"

, ИА "Амител"
Эта особая природная территория была создана в декабре прошлого года

Фото: altaipriroda.ru

Природный парк краевого значения "Предгорье Алтая", раскинувшийся на территории Смоленского, Алтайского и Солонешенского районов,  начинает свою жизнь в качестве особой территории.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, положение об этом парке было утверждено постановлением регионального правительства от 7 декабря 2017 года. В Минприроды Алтайского края подчеркивают, что данная территория представляет собой целостный природный комплекс, отличающийся высоким биологическим и ландшафтным разнообразием, наличием исчезающих, редких и уязвимых видов растений и животных.

Кроме того, "Предгорье Алтая" обладает большим потенциалом для развития экологического туризма, а также имеет особое научное, природоохранное, рекреационное, эколого-просветительское и историко-культурное значение.

Площадь природного парка составляет 40197,3 гектара. Помимо этого, для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природные комплексы и объекты природного парка была создана буферная зона площадью 4869,8 гектара в Смоленском и Алтайском районах.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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