Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием автомобиля Mercedes произошла в Барнауле днем в воскресенье, 25 марта, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Свидетели происшествия утверждают, что ДТП произошло на улице Гридасова на стоянке "Автоопта". Судя по фотографиям, иномарка получила серьезные повреждения переднего бампера.

Как произошла авария, не сообщается. Одни комментаторы шутят, что вторым участником ДТП является шлагбаум. А другие иронизируют, что машина ударилась о воздух.