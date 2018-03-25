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Ударился о воздух: барнаульцы обсуждают ДТП с участием Mercedes

, ИА "Амител"
Авария произошла днем 25 марта

Фото: vk.com/barneos22

Авария с участием автомобиля Mercedes произошла в Барнауле днем в воскресенье, 25 марта, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.

Свидетели происшествия утверждают, что ДТП произошло на улице Гридасова на стоянке "Автоопта". Судя по фотографиям, иномарка получила серьезные повреждения переднего бампера.

Как произошла авария, не сообщается. Одни комментаторы шутят, что вторым участником ДТП является шлагбаум. А другие иронизируют, что машина ударилась о воздух.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.03.2018 18:17
- гость -

Водила и пасс бошки разбили.

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