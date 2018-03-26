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Рейтинг эффективности работы компаний в сфере управления многоквартирными домами составила по итогам 2017 года Государственная инспекция Алтайского края.
Как подчеркивают в ведомстве, исследование охватило все лицензированные УК региона, имеющие в управлении многоквартирные дома.
Согласно данным Госинспекции, положительных итогов в работе за 2017 год добились следующие УК:
- ООО "Южком-Сервис" (Барнаул);
- ООО "Комм-Сервис" (Барнаул);
- ООО "УК Инициатива 1" (Барнаул);
- ООО "Рубин" (Бийск);
- ООО "Уютное жилье" (Бийск);
- ООО "Наш дом" (рабочий поселок Благовещенка);
- ООО "Твой дом" (Змеиногорск);
- ООО "Квартет" (Рубцовск);
- ООО УК "Регион" (Рубцовск);
- ООО "Управление ЖКУ" (Кулунда);
- МУП "Благоустройство г. Славгорода" (Славгород).
А вот аутсайдерами рейтинга стали:
- ООО "УК "ЖСК" (Барнаул),
- МУП УК "ПЖЭТ № 2" Октябрьского района (Барнаул);
- ООО "УК Стимул" (Бийск);
- ООО "УК РЭУ № 6" (Бийск);
- ООО УО "Славгородский партнер" (Славгород);
- ООО УК "Согласие" (Рубцовск);
- ООО "Союз" (Рубцовск).
При оценке эффективности управляющих компаний внимание уделялось следующим показателям:
- количество обслуживаемых многоквартирных домов;
- количество проведенных Государственной инспекцией Алтайского края проверок по обращениям граждан по фактам нарушений лицензионных требований;
- количество выданных и остающихся на контроле предписаний по фактам выявленных нарушений при проведении проверок Государственной инспекцией Алтайского края;
- количество случаев привлечения к административной ответственности должностных и юридических лиц по фактам нарушений лицензионных требований, а также неисполнение выданных предписаний об устранении нарушений в предписанный срок;
- участие в мероприятиях, в том числе днях открытых дверей, инициируемых Государственной инспекцией Алтайского края;
- членство в АСРО "Союз ЖКО Алтайского края".
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