Жители Барнаула делятся в Instagram фотографиями с закрытия лыжного сезона на "Трассе здоровья". Напомним, в воскресенье, 25 марта, здесь закрыли зимний сезон. Участникам марафона предлагали пройти 55 км на лыжах вольным стилем.

Участники на своих страницах в Instagram отметили, что дорога была не самой лучшей. Снег стал рыхлым, в некоторых местах образовались проталины и лед.