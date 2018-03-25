Жители Барнаула делятся в Instagram фотографиями с закрытия лыжного сезона на "Трассе здоровья". Напомним, в воскресенье, 25 марта, здесь закрыли зимний сезон. Участникам марафона предлагали пройти 55 км на лыжах вольным стилем.
Участники на своих страницах в Instagram отметили, что дорога была не самой лучшей. Снег стал рыхлым, в некоторых местах образовались проталины и лед.
Закрытие лыжного сезона на Трассе здоровья, супер праздник от Марии-Ра и спонсоров. После оттепели и дождей трассу восстановили, катилось очень хорошо. На трассе баба Яга отправляла лыжников мимо болота, странно) На пунктах питания лыжников угощали вкусными пирожками, кашами и напитками @bahetle_brn, за что им отдельное спасибо. Праздник удался на все 100%! Зима, пока! #трассаздоровья #лыжняздоровья #лыжи #Барнаул #Алтай #закрытиесезона #марияра #бахетле
Пост посвящается всем любителям покататься на лыжах,когда уже в одном месте снег такой рыхлый,что не продвинуться,в другом земля тормозит так,что палки отлетают, ну и самое интересное это лужи,и не понять,либо можно проехать потому что лёд,либо глубина такая,что провалишься на 10см🌊, но погода просто чудесная, ни ветринки,не дождинки,не снежинки, в этом марте было все😂 итог- карты получили,кашу поели,без синяков тоже не обошлось. 🎿сезон закрыт❗❗❗ #динамо #трассаздоровья #10км #марияра #лыжи🎿 #барнаул22 #веснаприди #сезонзакрыт
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