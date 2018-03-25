Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что отговаривал экс-кандидата в президенты России от партии Павла Грудинина сбривать усы. Об этом сообщает газета "Комсомольская правда".

Между тем Зюганов подчеркивает, что Грудинин повел себя как настоящий мужчина и человек слова.

"Хотя я говорил ему — у тебя голоса же умыкнули. Поэтому спокойно можно оставлять усы. Нет, говорит, дал я слово публично, голоса не уберегли — тоже наша вина. Поэтому сбрил", — говорит Зюганов.

Также политик отметил, что этот вопрос коммунисты не обсуждали на политбюро партии. Лидер партии подчеркнул, что "усы — это личное дело каждого". Кроме этого, Геннадий Зюганов сказал, что у Грудинина вырастут не только усы, но и его авторитет.



