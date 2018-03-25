Жители разных городов Америки вышли в субботу, 24 марта, на улицы с требованием к Конгрессу США ужесточить контроль над оборотом оружия в стране. Об этом пишет ТАСС.

Издание уточняет, что самый масштабный "Марш за нашу жизнь" прошел в Вашингтоне. На одном из его центральных проспектов — Пенсильвания-авеню, который протянулся на 2,7 км от здания Конгресса до резиденции президента, люди стояли плечом к плечу. В акции в основном принимали участие школьники, их родители и активисты.

Во главе марша находились старшеклассники из школы Marjory Stoneman Douglas. Именно в этой школе зимой один из бывших учащихся этого заведения — 19-летний Николас Круз — устроил стрельбу. Жертвами этого происшествия стали 17 человек.



Такие же акции прошли в этот день в 800 городах во всех 50 штатах страны. В это время президент США Дональд Трамп находился на отдыхе в своем поместье "Мар-а-Лаго" в Палм-Бич (штат Флорида). В первой половине дня он играл в гольф.

Пресс-секретарь главы американского государства заявила, что "обеспечение безопасности наших детей — наивысший приоритет для президента Трампа".