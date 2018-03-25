Двое детей погибли на пожаре в Санкт-Петербурге в субботу, 24 марта. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"). Об этом пишет ТАСС.

Как сообщает издание, пятилетняя девочка и ее двухлетний брат поздно вечером были дома одни. Их родители ушли на работу. Дети включили кипятильник в розетку и положили его на диван. В доме начался пожар.

Несмотря на принятые реанимационные мероприятия, дети скончались в машине скорой помощи от отравления угарным газом. Прокуратура Санкт-Петербурга начала свою проверку.



