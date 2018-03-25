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Четверо детей погибли на пожаре в торговом центре Кемерово

, ИА "Амител"
Пожар произошел в торговом центре "Зимняя вишня"

Фото: "Инцидент Кемерово"

Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", который расположен в центре Кемерово, пишет "Интерфакс".

Источник издания рассказал, что в одном из залов кинотеатра обнаружены тела  детей. Сейчас спасатели эвакуируют посетителей и сотрудников. На месте ЧП работают все службы города.

Вероятней всего, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. В ликвидации пожара участвуют  более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

25.03.2018 17:42
гость

по настроили коробов а безопасности не какой

0  0
25.03.2018 17:54
- гость -

Кто принимал здание и владелец теперь сядет?думаю навряд ли

0  0
25.03.2018 18:09
- гость -

Не потушат. Такие коробки не тушатся.
Прощай, ТЦ

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