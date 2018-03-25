Фото: "Инцидент Кемерово"
Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", который расположен в центре Кемерово, пишет "Интерфакс".
Источник издания рассказал, что в одном из залов кинотеатра обнаружены тела детей. Сейчас спасатели эвакуируют посетителей и сотрудников. На месте ЧП работают все службы города.
Вероятней всего, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. В ликвидации пожара участвуют более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.
При пожаре в ТЦ в Кемерово погибли четверо детей.https://t.co/CsN98X32au#Пожар #Кемерово pic.twitter.com/OyITFO6Hoa— Пятый канал Новости (@5tv) 25 марта 2018 г.
Комментарии
по настроили коробов а безопасности не какой
Кто принимал здание и владелец теперь сядет?думаю навряд ли
Не потушат. Такие коробки не тушатся.
Прощай, ТЦ