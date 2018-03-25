Фото: "Инцидент Кемерово"

Четверо детей погибли на пожаре в торгово-развлекательном комплексе "Зимняя вишня", который расположен в центре Кемерово, пишет "Интерфакс".

Источник издания рассказал, что в одном из залов кинотеатра обнаружены тела детей. Сейчас спасатели эвакуируют посетителей и сотрудников. На месте ЧП работают все службы города.

Вероятней всего, очаг возгорания находился в одном из кинозалов. В ликвидации пожара участвуют более десяти единиц техники, горят три этажа четырехэтажного здания.