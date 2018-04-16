Таунхаус в центре города: в Барнауле реализуют "эксклюзивный" проект

Фото: Артем Кузнецов
Жилой комплекс из трех таунхаусов возводится в Барнауле неподалеку от театра музкомедии. Речь идет о бульваре 9 Января. Планируется, что объекты будут полностью сданы к октябрю 2018 года. Всего здесь появится 10 новых квартир.
Строительство на этом месте началось в прошлом году, после того как участок площадью 2100 кв. м был освобожден от ветхих строений. Согласно плану застройки, здесь появится три отдельных таунхауса. Два из них рассчитаны на 4 квартиры, еще один – на две. При этом каждый из будущих владельцев получит в собственность не только двухэтажный дом из кирпича с теплым гаражом, но и участок земли площадью от 150 до 200 кв. м.
Чем еще привлекает данный проект? Во-первых, до этого в так называемом тихом центре города таунхаусы не возводились. В данном случае можно получить собственное жилье с землей. Обращает на себя внимание отсутствие пробок и спокойный трафик в этой части Барнаула. При этом географически таунхаусы находятся близко ко всем ключевым объектам городской инфраструктуры: вокзалам, торговым центрам, театрам, университетам, а до парка "Изумрудный" и вовсе не более 3 минут пешком.
Несомненным плюсом видятся и коммуникации, которые подведут к каждому коттеджу: электричество, газ, вода, канализация. Причем все они будут полностью автономными для каждого из будущих владельцев. Кроме того, всем обладателям таунхаусов будет сразу же доступен интернет, ничего дополнительно прокладывать и подключать не придется.
Средняя площадь каждой из 10 квартир – порядка 150 кв. м, включая гараж. Высота первого этажа – 3 м, второго – 2,7 м, что создает много свободного пространства. Внутри дома нет ни одной несущей стены, что оставляет широкий простор для планировки помещений. Стоит выделить также мансардный этаж, имеющий несколько окон в районе потолка, которые дают дополнительный световой эффект в доме.
Каждый дом будет оборудован верандой с навесом, где можно, например, провести романтический ужин на свежем воздухе или праздничный обед. Наличие же свободной земли позволяет разбить здесь зону барбекю.
Обращает на себя внимание хорошая шумоизоляция коттеджей – то, чего подчас так не хватает жителям многоэтажек. Кроме того, вокруг таунхаусов после завершения всех основных работ строителями будет выполнено благоустройство.
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Немного о конструктивных особенностях данного жилья. При строительстве таунхаусов используется фундамент на сваях. Стены снаружи и внутри выполнены из красного кирпича, наполнение — газобетон. Трехслойная стена в сочетании с железобетонным перекрытием, а также фальцевой крышей (крепится без сквозных дырок в покрытии) обеспечивают уют и комфорт для будущих владельцев таунхаусов.
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Комментарии
Какой низкий трафик? Какая тишина?
В нескольких метрах Октябрьский районный суд, а это куча авто и людей с 8 до 17 плюс еще конвойные автозаки с сидельцами