Спасатели эвакуировали из горящего торгового центра "Зимняя вишня " в Кемерово около 100 посетителей и сотрудников. Об этом пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что на пожаре погибли четверо детей. Их тела были обнаружены в зале кинотеатра.

Издание пишет, что пожар возник на четвертом, последнем, этаже центра. Возгорание еще не удалось ликвидировать. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

ТРЦ расположен в центре Кемерово на одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто.