Спасатели эвакуировали из горящего торгового центра "Зимняя вишня " в Кемерово около 100 посетителей и сотрудников. Об этом пишет ТАСС.
Ранее сообщалось, что на пожаре погибли четверо детей. Их тела были обнаружены в зале кинотеатра.
Издание пишет, что пожар возник на четвертом, последнем, этаже центра. Возгорание еще не удалось ликвидировать. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.
ТРЦ расположен в центре Кемерово на одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто.
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