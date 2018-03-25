Четверо детей погибли, еще 12 человек пострадали в результате пожара в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово. Об этом сообщает "РЕН ТВ".

"Согласно уточненным данным, в результате пожара погибли четверо человек, еще 12 пострадали. Все погибшие — дети. Среди пострадавших также двое детей",- сказано в сообщении.

Напомним, пожар произошел на последнем этаже торгового центра. Тела погибших детей были найдены в зале кинотеатра. Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Сообщалось об эвакуации 100 человек.

Возгорание еще не удалось ликвидировать. Пожару присвоен второй, повышенный, номер сложности.

ТРЦ расположен в центре Кемерово на одной из главных городских дорог, недалеко от железнодорожного вокзала. Движение транспорта в районе места происшествия сейчас перекрыто.